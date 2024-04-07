Мир 07 апреля 2024, 02:31 В Риме состоялась премьера документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» В Риме начался показ документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» РИА «Новости»

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Премьерный показ документального фильма телеканала RT «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» начался в Риме. Об этом РИА «Новости» сообщила одна из организаторов, супруга итальянского журналиста Винченцо Лоруссо Светлана.

Документалку о Донбассе покажут в четырех городах Италии. Организаторы — супруги Лоруссо. Винченцо Лоруссо довольно часто работает в Донбассе.

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«Показ начался, немного с задержками, на минут 15-20, потому что была организована манифестация перед входом против показа этого фильма, но все в принципе прошло спокойно. <…> Люди спокойно зашли в зал, зал полон, и начался показ», — рассказала Светлана.

Показ организовали в зале на 150 человек, все места были заняты. На премьеру пришли в основном итальянцы, сообщила Светлана. Пикет устроили националистически настроенные украинцы.

Украина на протяжении 10 лет терроризирует граждан как в стране, так и за ее пределами. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.