В раздевалках фитнес-клуба Порошенко нашли скрытые камеры

Ведомство опубликовало фотографии обнаруженных камер, отметив, что они были подключены к сетевому кабелю. Бюро завело уголовное дело о незаконном использовании специальных технических средств для негласного получения информации.

Источник фото: dbr.gov.ua

Обыски в спортивном клубе прошли 20 декабря в рамках расследования двух уголовных дел, фигурантом которых является Порошенко. Мероприятие проходило при участии сотрудников Службы безопасности Украины.

Как уточнили в бюро расследований, одно дело касается продажи завода «Кузница на Рыбальском». Второе — возможного исчезновения серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты (которую еще называют ситуационным центром) администрации президента.

В мае новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк опубликовал видео из этого центра, показав пустые помещения, их которых вынесли все оборудование.