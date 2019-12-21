    21 декабря 2019, 20:52

    В раздевалках фитнес-клуба Порошенко нашли скрытые камеры

    Кирилл Фролов

    В киевском фитнес-клубе «Пятый элемент», долей в котором владеет экс-президент Украины Петр Порошенко, обнаружили скрытые камеры. Устройства были вмонтированы «в элементы вентиляции и сигнализации», сообщило Государственное бюро расследований Украины.
    В раздевалках фитнес-клуба Порошенко нашли скрытые камеры

    Ведомство опубликовало фотографии обнаруженных камер, отметив, что они были подключены к сетевому кабелю. Бюро завело уголовное дело о незаконном использовании специальных технических средств для негласного получения информации.

    Источник фото: dbr.gov.ua

    Обыски в спортивном клубе прошли 20 декабря в рамках расследования двух уголовных дел, фигурантом которых является Порошенко. Мероприятие проходило при участии сотрудников Службы безопасности Украины.

    Как уточнили в бюро расследований, одно дело касается продажи завода «Кузница на Рыбальском». Второе — возможного исчезновения серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты (которую еще называют ситуационным центром) администрации президента.

    В мае новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк опубликовал видео из этого центра, показав пустые помещения, их которых вынесли все оборудование.