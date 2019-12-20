Люди в масках ворвались в спортивный клуб Порошенко
Киевский предприниматель Гарик Корогодский рассказал, что в здание спортивного клуба «Пятый элемент», который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко, ворвались люди в масках, представившиеся сотрудниками СБУ. Об этом сообщило «Утро.ру».
«Проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы. Мне сорвали тренировку, ну ладно», — написал бизнесмен на своей странице в Facebook.
Бывший руководитель администрации Виктора Януковича Андрей Портнов объяснил, чем был вызван визит людей в масках.
«Это по отмыванию преступных доходов в офшорах Порошенко и фиктивной сделки продажи „Кузни на Рыбальском“», — разъяснил Портнов.