Люди в масках ворвались в спортивный клуб Порошенко

«Проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы. Мне сорвали тренировку, ну ладно», — написал бизнесмен на своей странице в Facebook.

Бывший руководитель администрации Виктора Януковича Андрей Портнов объяснил, чем был вызван визит людей в масках.

«Это по отмыванию преступных доходов в офшорах Порошенко и фиктивной сделки продажи „Кузни на Рыбальском“», — разъяснил Портнов.