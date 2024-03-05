Мир 05 марта 2024, 14:03 Минобороны ФРГ начало проверку после утечки разговора военных про Крымский мост РИА «Новости»

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Министр обороны Германии Борис Писториус подписал указ о начале дисциплинарной проверки после утечки разговора высокопоставленных немецких офицеров про Крымский мост. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава ведомства 5 марта провел пресс-конференцию, посвященную первым итогам проверки в связи со сливом беседы военных о возможных атаках на переправу с использованием крылатых ракет Taurus.

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«Сегодня утром я подписал [указ о] дисциплинарной доследственной проверке в отношении участников конференции», — отметил Писториус.

По его словам, проверку проведут в отношении всех участников разговора, в том числе инспектора ВВС Германии Инго Герхартца.

Причиной утечки беседы офицеров бундесвера стало подключение одного из участников разговора по незащищенному соединению. Писториус заявил, что сильно злится из-за случившегося.