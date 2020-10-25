В Раде собрались взыскать с России миллиарды долларов

Нардепы Верховной рады Украины приступили к подготовке законопроекта, который позволит подсчитывать нанесенный Россией ущерб, чтобы в будущем потребовать от нее денежную компенсацию. По их мнению, не сделать этого — настоящее преступление.

Об этом заявила на киевском форуме по безопасности глава партии «Голос» Кира Рудик.

«Нужен такой закон — подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены», — приводит ее слова РИА «Новости».

Рудик уверена, что Украина может «насчитать» компенсацию в миллиарды долларов, но сколько требовать, пока не знает.

В середине октября депутат Верховной рады из «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива обвинил украинские власти в том, что они сознательно отказались от Крыма ради победы Петра Порошенко в первом туре выборов.