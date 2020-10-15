Депутат Рады заявил, что Украина осознанно отказалась от Крыма

Украина в 2014 году отказалась от Крыма и Донбасса осознанно. Такое мнение высказал депутат Верховной рады из «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.

Он заявил, что бывший президент страны Петр Порошенко смог благодаря этому одержать победу в первом туре выборов.

«Они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно», — подчеркнул Кива в эфире телеканала Newsone.

Депутат в качестве доказательства своего мнения напомнил о том, что Киев вывел войска из Крыма. Он считает также, что властям выгодно жить без полуострова и Донбасса, ведь они обогащаются на боевых действиях в ЛНР и ДНР, а конфликт списывают на свои неудачи.

Крым вошел в состав в России в марте 2014 года, после проведения на полуострове референдума. Большинство жителей региона поддержали переход в РФ.

Ранее стало известно, что Севастополь ввел режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды. В регионе пересохли или обмелели главные реки из-за долгой засухи.