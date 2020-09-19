В случае если «Северный поток — 2» заблокируют, «следующей целью» США станет развал украинской газотранспортной системы (ГТС), считает депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.

По словам депутата, вводя санкции в отношении «Северного потока — 2» Штаты пытаются вытеснить Россию с рынка газа в Европе, говорится на сайте партии. Как считает парламентарий, «майдан» на Украине, организованный Вашингтоном, преследовал как политические, так и экономические цели.

«Как вы понимаете, с учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом „Северного потока — 2“, наша ГТС станет следующей целью американских корпораций. И ей помогут бесславно закончить свои дни», — считает Загородний. Его слова приводит «Газета.ru».

Ранее участники заседания парламента Германии не пришли к единому мнению по судьбе газопровода «Северный поток — 2». Большинством голосов предложение партии «Зеленые» передали в профильный комитет по экономике и энергетике. Когда депутаты вернутся к рассмотрению этого вопроса, неизвестно.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» остановилось в конце 2019 года, после выхода из проекта швейцарской компании Allseas. Фирму испугали угрозы со стороны сенаторов США о введении санкций за сотрудничество с Россией. В итоге проект лишился кораблей-трубоукладчиков.

Для завершения строительства привлекли судно «Академик Черский». Но появление нового корабля пришлось согласовывать со странами, в чьих водах будет идти работа. Сейчас газопровод готов на 93%.