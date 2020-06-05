В Раде назвали МВФ преступной организацией. Видео

Депутат Верховной Рады и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович резко раскритиковал политику украинских властей в отношении Международного валютного фонда (МВФ) и условий кредитов, которые обещает организация.

В эфире телеканала «112» он заявил, что Киев подписывает договор о капитуляции с заведомым врагом, который как будто завоевал страну.

«Что значит поднять пенсионный возраст? У нас люди и так не доживают до пенсии. Что значит закрыть школы? Чтобы рабы были безмозглыми? Что значит продолжить реформу медицины?» — заявил Рабинович.

Он возмущенное заявил, что новое правительство состоит из «шмыгалей», которые не в состоянии управлять государством.

«Когда международная финансовая организация предлагает пенсионерам еще поднять пенсионный возраст — вы с врагами разговариваете. Когда МВФ говорит — возьмите, уничтожьте собственную медицину — вы разговариваете с врагами», — добавил депутат.

Рабинович посетовал на неопределенность позиции властей. Заявления администрации президента зачастую бывают диаметрально противоположными, и поинтересовался, сколько страна может терпеть эту шизофрению?

Помните это: «Закончилась эпоха бедности; люди будут приезжать в страну; власть народа». Где это все? Нужно было сказать: «Дорогие украинцы. Перед вами открывается тысяча дорог, можете идти и подметать их в Польше». Ни одного варианта, как выйти из кризиса, что делать — нет Вадим Рабинович депутат Верховной рады

Глава партии Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия ранее заявил, что условия новой кредитной программе МВФ не понравятся украинцам, и их не поддержит парламент страны.