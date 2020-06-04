    04 июня 2020, 08:36

    Глава партии Зеленского в Раде назвал неприемлемыми условия МВФ

    Александра Ломейко

    Условия по новой кредитной программе Международного валютного фонда не понравятся украинскому обществу. Во фракции «Слуга народа» считают, что их не поддержат и в парламенте страны.

    Программу сотрудничества с МВФ оценил в эфире телеканала «Украина 24» глава партии Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия. Выпуск с его участием опубликован на YouTube.

    На следующей неделе Киев должен получить первый транш по программе stand-by. Новая программа сотрудничества содержит проект меморандума.

    «В нем многие вещи изложены так, что, скорее всего, не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом», — заявил Арахамия.

    По его словам, Украину ждут жесткие переговоры с МВФ. Их результат вряд ли устроит Киев — компромисс маловероятен. Тем не менее речь идет о «программе на будущее».

    «Есть время обсудить ее и, в общем-то, вести переговоры», — заключил политик.

    Украина и МВФ договорились, что Киев получит пять миллиардов долларов. Резервный кредит ему выдадут на полтора года.

    В рамках макрофинансовой помощи поддержать Киев планируют и в ЕС. Еврокомиссия одобрила выдачу Украине 500 миллионов евро.