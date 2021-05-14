В Раде назвали Кубань «украинской этнической землей»

Краснодарский край — это «украинские этнические земли», которые оказались отрезанными от Киева «по воле судьбы». Такое заявление в эфире 4-го канала сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Сегодня там (на Кубани — прим. ред.) много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — они выглядят иначе», — сказал парламентарий.

Гончаренко отметил, что сто лет назад в этом российском регионе якобы говорили на украинском языке, и возмутился, что в России Харьков и Одессу называют русскими городами.

В конце января президент Украины Владимир Зеленский назвал конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым». Историк отечественной космонавтики, коллекционер и старший научный сотрудник отдела научного комплектования фондов Мемориального музея космонавтики в Москве Виктор Таран напомнил, что Королев был гражданином Советского Союза. Он рассказал, что у него в коллекции есть письма Королева на Украину на русском языке.