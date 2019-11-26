В работе Facebook произошел сбой

Пользователи социальной сети Facebook из нескольких стран около 21:33 по московскому времени пожаловались на проблемы в работе соцсети. Чаще всего жаловались пользователи на востоке США.

Сбой произошел в Facebook и Facebook Messenger Подробнее

О сбоях в работе Facebook сообщил отслеживающий отключения на популярных ресурсах Сети сайт Downdetector.

Помимо американцев, на неполадки чаще всего жаловались пользователи Великобритании и Нидерландов. С проблемами столкнулись жители Польши, Италии, и Бельгии.

На проблемы с новостной лентой пожаловались 61% пользователей, на авторизацию — 23% комментаторов, и полное отключение соцсети констатировали 13% людей.

Предыдущий сбой в работе социальной сети Facebook и приложения Facebook Messenger был зафиксирован 16 ноября. Большинство жителей США и Европы (61%) пожаловались на перебои в новостной ленте.