Сбой произошел в Facebook и Facebook Messenger

Проблемы в работе сервисов стали наблюдаться после 02:24 по московскому времени.

Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook Подробнее

Большая часть пользователей Facebook (58%) пожаловались на сбои новостной ленты, Проблемы со входом в личные аккаунты возникли еще у 27%.

Неполадки наблюдаются в США, Бразилии, Мексике, Перу, Франции, Германии, Великобритании, Польше, Нидерландах и на Украине.

В России на сбои в работе сервисов жалуются пользователи из Москвы, Перми, Самары и Нижнего Новгорода.

Кроме того, приблизительно 40% пользователей сообщили о проблемах со входом в приложение Facebook Messenger, еще 30% не могут получать там сообщения, не могут подключиться к приложению 29% пользователей.

Последний раз сбои в работе Facebook были зафиксированы по всему миру 13 ноября. Чаще всего о них сообщали пользователи США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля и Великобритании. В России проблемы были зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге.