Утром 15 марта под Горловкой произошло важное событие — российские воздушно-космические силы и артиллерия всю ночь сносили очень мощный укрепрайон. Это основной рубеж, который отделял бойцов ВСУ от Донецка, отметил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

«Вы представьте себе, какие массивные бетонные сооружения, переходы, окопы, блиндажи, были сделаны ВСУ за эти семь лет. Ведь это основной рубеж такой, который как бы отделял их от Донецка. Ну это некая такая линия Манергейма, и вот минувшей ночью ее разнесли в пух и прах», — отметил Борзенко в эфире телеканала «360».

По его словам, донецкие ребята практически уже вышли, разрубив эту линию, на оперативный простор.

«И вот сейчас, после прорыва у Горловки теперь уже будет ясно, что будут уничтожать при помощи ВКС и тяжелой артиллерии», — подытожил Борзенко.

Много противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» забрали бойцы подразделения российских Воздушно-десантных войск в опорном пункте националистов и иностранных наемников под Киевом. На видео показали, как выглядит ракетный противотанковый комплекс, партию которых Украина получила из западных стран.