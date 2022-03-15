Украина хотела покорить Донбасс «Джавелинами», но они стали трофеями российских войск
Журналист Александр Коц показал один из образцов противотанкового комплекса «Джавелин»
Большое количество противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» забрали бойцы подразделения российских воздушно-десантных войск в опорном пункте националистов и иностранных наемников под Киевом. Видео с места опубликовал Telegram-канал сайта kp.ru.
Журналист издания Александр Коц показал, как выглядит ракетный противотанковый комплекс, партию которых Украина получила из западных стран.
«С помощью этого вооружения украинцы намеревались покорить Донбасс, а сейчас десятками эти вооружения достаются в качестве трофеев российским войскам», — заявил Коц.
Специальная военная операция по демилитаризации Украины продолжается с конца февраля. Для ликвидации военной инфраструктуры соседней страны Вооруженные силы России используют только высокоточное оружие