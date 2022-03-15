Украина хотела покорить Донбасс «Джавелинами», но они стали трофеями российских войск

Большое количество противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» забрали бойцы подразделения российских воздушно-десантных войск в опорном пункте националистов и иностранных наемников под Киевом. Видео с места опубликовал Telegram-канал сайта kp.ru.

Журналист издания Александр Коц показал, как выглядит ракетный противотанковый комплекс, партию которых Украина получила из западных стран.

«С помощью этого вооружения украинцы намеревались покорить Донбасс, а сейчас десятками эти вооружения достаются в качестве трофеев российским войскам», — заявил Коц.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины продолжается с конца февраля. Для ликвидации военной инфраструктуры соседней страны Вооруженные силы России используют только высокоточное оружие