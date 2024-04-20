Мир 20 апреля 2024, 03:52 В посольстве раскрыли, почему Россию не пригласили на памятную церемонию в Германии Посольство РФ в Германии заявило об эрозии послевоенного примирения в ФРГ РИА «Новости»

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Сообщения о нежелательности участия официальных российских представителей в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей продиктованы политической конъюнктурой и содействуют эрозии процесса послевоенного примирения. Об этом заявили в посольстве России в Германии.

Там отметили, что в 2024 году дипломатам поступили обращения с призывом не участвовать в официальных мероприятиях, приуроченных годовщине освобождения концентрационных лагерей на территории Германии, в том числе Бухенвальда, Заксенхаузена и Равенсбрюка.

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«На планы российских загранучреждений в ФРГ в связи с 79-й годовщиной Великой Победы подобные обращения не повлияют», — заявили в диппредставительстве.

Работники посольства все равно почтят память советских воинов и помянут жертв концлагерей.

Как ранее заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, ФРГ игнорирует требование России признать геноцидом преступления нацистов, произошедшие в СССР в годы Великой Отечественной войны. Просьбу не участвовать в памятных мероприятиях в стране расценивают как провокационный шаг со стороны Германии.