В посольстве назвали вбросом сообщения о гибели российских пограничников в Армении

Посольство России опровергло сообщения о том, что в Армении якобы погибли два российских пограничника. В дипмиссии попросили СМИ взвешенно относиться «к подобного рода информационным вбросам».

«В связи с обращениями представителей средств массовой информации с просьбой прокомментировать появившиеся сразу в нескольких источниках „сведения“ о гибели двух российских пограничников сообщаем. Это не соответствует действительности. Призываем СМИ осторожно и взвешенно относиться к подобного рода информационным вбросам», — сообщила пресс-служба посольства в Facebook.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Армении якобы погибли два российских пограничника. На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что присутствие пограничников из России на границе Армении и Нагорного Карабаха объясняется обострением конфликта с Азербайджаном. До этого они несли службу на границе Армении с Турцией и Ираном, пишет НСН.

Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Анкара открыто поддержала в этом конфликте Баку. Враждующие стороны три раза за месяц договаривались о перемирии, которое заканчивалось взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня.