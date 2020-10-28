Присутствие российских военных на границе с Карабахом объяснили

Так глава правительства прокомментировал просьбу испанского журналиста Пабло Гонзалеза прокомментировать появившиеся в социальных сетях фотографии российских военных на границе с непризнанным регионом.

«Российские пограничники стоят на границе Армении с Турцией и Ираном. То есть так было всегда. И сейчас в результате последнего развития событий российские пограничники стоят также на юго-восточной и юго-западной границах Армении», — отметил Пашинян.

Российские военные присутствуют в Армении по соглашению, заключенному между двумя странами. Там находятся четыре отряда Пограничного управления ФСБ России, всего 4,5 тысячи человек. Кроме того, там действует российская военная база.

Обострение конфликта на территории соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха продолжается второй месяц. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения без каких-либо условий.

Стороны уже два раза пытались договориться о прекращении столкновений, чтобы провести обмен пленными и начать переговоры о долгосрочном мире, но оба раза начинали обвинять друг друга в нарушениях. В первый раз предварительных договоренностей удалось достичь в Москве после визита руководителей МИД Армении и Азербайджана. Вторую попытку пытались предпринять 18 октября. Тогда Госдепартамент США объявил, что конфликт прекратится с 8:00 26 октября. Но и после этого участники снова уличили друг друга в несоблюдении договоренностей.