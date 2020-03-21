В Польше заподозрили, что Запад хочет признать Крым Россией и снять санкции

Польский журналист обвинил Западные страны в том, что они готовы снять санкции с России. А также признать, что Крым — российский.

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на польский портал TVP Info.

По мнению автора, Франция и Германия в последнее время часто призывают к улучшению отношений с Российской Федерацией. Помимо этого, их представители продолжают сотрудничать с Россией, не смотря на ограничения.

«Наиболее ярким примером лоббирования Кремля Западом может послужить строительство газопровода «Северный поток — 2», — заявил журналист.

Автор подчеркивает, что Польша и США остаются при своем мнении и мешают Западу признать Крым российским и снять санкции с Москвы.

Ранее в Германии предложили отменить антироссийские санкции. Из-за пандемии коронавируса Евросоюз закрывает внутренние и внешние границы. Это негативно сказывается на экономиках стран. Отмена российских ограничений поможет Западу смягчить последствий кризиса.