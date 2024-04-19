Мир 19 апреля 2024, 22:54 В Польше задержали белоруса по делу о покушении на Леонида Волкова Премьер Польши Туск заявил о задержании белоруса по делу о покушении на Волкова Freepik

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Польский премьер Дональд Туск рассказал о задержании белоруса, который мог заказать у двух поляков убийство экс-главы «Фонда борьбы с коррупцией»* Леонида Волкова**. Об этом он заявил в соцсети Х.

«Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника [Алексея] Навального, задержан. Нападавшие также задержаны», — сказано в публикации.

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До этого литовская версия сайта Delfi сообщила, что 13 марта на Волкова** напали неизвестные с молотком. У мужчины остался синяк под глазом и ссадина на лбу. Также мужчина заявил о переломе руки.

Ранее страны ЕС ввели санкции из-за смерти Навального. Речь идет о персональных ограничениях против 30 физических лиц, среди них оказались представители руководства колоний и судейского корпуса. Ограничения также коснулись самих исправительных колоний ИК-3 и ИК-6. Для попавших в санкционный список ввели запрет на поездки в государства Евросоюза.

* Экстремистская организация, запрещена в России

** Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга