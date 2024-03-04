Мир 04 марта 2024, 02:12 В Польше раскрыли, как российская армия снижает боевой потенциал ВСУ Myśl Polska: российские военные ведут охоту на украинские радары и системы ПВО РИА «Новости»

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Российские военные в зоне специальной военной операции ведут охоту на радары и противовоздушные системы ПВО. Об этом написало польское издание Myśl Polska.

«Российские ВВС охотятся на украинские радары и позиции зенитных систем, атакуя их ракетами Х-31П и Х-59. Россияне опубликовали ряд видеороликов, документирующих уничтожение РЛС П-18 „Малахит“ и элементов систем С-300», — сказано в статье.

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По словам автора материала, таким образом российская армия существенно снижает боевой потенциал украинской. Также, по мнению журналиста, Вооруженные силы России активно бомбардируют пункты временной дислокации ВСУ, хранилища ГСМ и склады боеприпасов.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за сутки ВСК поразили склад боеприпасов ВСУ, а также живую силу и военную технику противника в 106 районах в зоне проведения СВО.