03 марта 2024, 13:51
ВС РФ за сутки поразили склад авиабоеприпасов, живую силу и технику ВСУ в 106 районах
Минобороны: ВС РФ за сутки ударили по живой силе и технике ВСУ в 106 районах
Российские бойцы за минувшие сутки поразили склад авиабоеприпасов ВСУ, а также живую силу и военную технику противника в 106 районах в зоне проведения СВО. Об этом заявили в Минобороны.
ВС РФ также уничтожили 143 украинских беспилотника, в том числе Bayraktar TB2. Как уточнили в ведомстве, БПЛА сбили в районах населенных пунктов Волокитино (Сумская область), Красногоровка, Орловка, Верхнеторецкое, Первомайское и Павловка (ДНР), Синьковка и Токаревка (Харьковская область), Новое и Щербаки (Запорожская область), Тягинка, Берислав и Скадовск (Херсонская область).
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Средства ПВО за минувшие сутки сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, добавили в Минобороны.
Отдельно в ведомстве отметили успехи группировки «Центр» на Авдеевском направлении. Бойцы улучшили положение по переднему краю и отразили 11 контратак четырех бригад ВСУ в районе Тоненького, Орловки, Первомайского и Бердычей в ДНР.
В районе Новгородского российские подразделения отразили две атаки штурмовых групп 24-й мехбригады ВСУ. В итоге потери противника составили до 460 военнослужащих, три танка, пять БМП, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили польскую САУ Krab, два орудия «Гиацинт-Б» и САУ «Гвоздика».
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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