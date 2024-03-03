Спецоперация 03 марта 2024, 13:51 ВС РФ за сутки поразили склад авиабоеприпасов, живую силу и технику ВСУ в 106 районах Минобороны: ВС РФ за сутки ударили по живой силе и технике ВСУ в 106 районах РИА «Новости»

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Российские бойцы за минувшие сутки поразили склад авиабоеприпасов ВСУ, а также живую силу и военную технику противника в 106 районах в зоне проведения СВО. Об этом заявили в Минобороны.

ВС РФ также уничтожили 143 украинских беспилотника, в том числе Bayraktar TB2. Как уточнили в ведомстве, БПЛА сбили в районах населенных пунктов Волокитино (Сумская область), Красногоровка, Орловка, Верхнеторецкое, Первомайское и Павловка (ДНР), Синьковка и Токаревка (Харьковская область), Новое и Щербаки (Запорожская область), Тягинка, Берислав и Скадовск (Херсонская область).

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Средства ПВО за минувшие сутки сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, добавили в Минобороны.

Отдельно в ведомстве отметили успехи группировки «Центр» на Авдеевском направлении. Бойцы улучшили положение по переднему краю и отразили 11 контратак четырех бригад ВСУ в районе Тоненького, Орловки, Первомайского и Бердычей в ДНР.

В районе Новгородского российские подразделения отразили две атаки штурмовых групп 24-й мехбригады ВСУ. В итоге потери противника составили до 460 военнослужащих, три танка, пять БМП, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили польскую САУ Krab, два орудия «Гиацинт-Б» и САУ «Гвоздика».