Варшава старалась затормозить строительство газопровода «Северный поток-2» для блага Европы, и благодаря усилиям Польши этот проект все еще не завершен. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с «Польским радио».

«Мы задерживали финализацию „Северного потока — 2“ на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза», — сказал Пшидач.

В Польше многие политики негативно восприняли договоренности Германии и США по «Северному потоку — 2». В совместном заявлении двух стран были сформулированы условия для работы газопровода. Главное их них — продолжение транзита газа через территорию Украины после 2024 года. После такого заявления от Берлина и Вашингтона в Польше заговорили о «провале польской дипломатии» и даже о двуличном отношении со стороны остальной Европы.

Сделку между США и Германией по газу с юмором оценил украинский журналист Максим Минин. Он обратил отдельное внимание на пункт, который обязывает Берлин начать переговоры с Москвой о транзите газа до 2034 года. Журналист обратил внимание, что Украина, через которую пойдет газ, при этом даже не упоминается — переговоры с «Газпромом» хотят вести без Киева.