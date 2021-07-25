Германо-американское соглашение по «Северному потоку — 2» оказалось крайне невыгодным для Украины. К такому выводу пришел журналист издания «Страна.ua» Максим Минин.

В первую очередь он отметил, что хотя Украина упоминается в документе, она не является стороной сделки. Такая субъектность страны, по его мнению, говорит о том, что ценность Украины для договаривающихся сторон невысока.

Во-вторых, Минин обратил внимание, что украинской стороне пообещали весьма скромную финансовую поддержку на развитие зеленой энергетики. В этом журналист увидел намек, что газ для украинцев будет и дальше становиться предметом роскоши.

Еще один момент, на котором остановился Минин, — пункт, который обязывает Германию начать переговоры с Россией о продлении газового транзита до 2034 года.

«Это снова к вопросу о субъектности: за нас будут даже переговоры с „Газпромом“ вести», — с иронией заметил он.

По его словам, сейчас сложно говорить о том, как пройдет этот переговорный процесс. Никаких обязательств насчет выбивания для Украины новых преференций Германия на себя не брала. Все это, как подчеркнул Минин, говорит о том, что Киев не получил никаких серьезных гарантий по газовому вопросу.

В совместном заявлении США и ФРГ по «Северному потоку — 2», в частности, говорилось о том, что для реализации проекта нужно, чтобы поставки сырья из России через Украину продолжались после 2024 года. Ради этого Германия обязалась использовать все доступные средства влияния.