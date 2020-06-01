В Польше назвали ложью обвинения в адрес главы Россельхознадзора
Об этом сообщило РБК со ссылкой на копию документа, поступившую в распоряжение издания. Польский бизнесмен написал, что был удивлен, когда прочитал в СМИ об обвинениях в адрес Данкверта, который якобы требовал взятку за возобновление поставок молочной продукции компании в Россию.
Сапиньски подчеркнул, что эти слухи негативно сказываются прежде всего на его репутации и добром имени компании. Поэтому он заявил, что готов принять личное участие в поисках авторов и распространителей слухов.
Представитель «Млековиты» отметил, что ни Сапиньски, ни другие ответственные лица никогда не встречались с Данквертом.
В столичном главке МВД сообщили, что начали проверку после поступления заявления от иностранной молочной компании о коррупционном предложении.