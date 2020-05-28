МВД начало проверку по обвинениям главы Россельхознадзора

По данному факту организована проверка. При этом полиция примет во внимание официальное опровержение руководства молочной компании о вымогательстве.

Сегодня в СМИ появилась информация, что представитель польской компании «Млековита» обвинил руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве 500 тысяч долларов за снятие ограничений на поставки продукции в Россию.

Якобы с руководителем ведомства встречался руководитель фирмы Даруш Сапиньски. Однако «Млековита» заявила, что никто из руководства компании с Данквертом не встречался и даже не знаком. Кроме того, никто не получал полномочий представлять компанию перед Россельхознадзором. Официальное заявление компании опубликовало РИА «Новости».

Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, что жалобу в полицию написали некие Сергеев и Есеневский. Ранее Сергеев уже обращался с подобной жалобой в Генпрокуратуру, но тогда он указывал сумму пять миллионов долларов.

Сейчас Данкверт намерен подать на автора заявления в суд за репутационный ущерб, дискредитацию органов власти и распространение ложной информации.

В России с 2014 года действует продуктовое эмбарго на поставки продукции из стран, которые ввели санкции против России.