Мир 24 апреля 2024, 03:47 В Польше испугались потери урожая из-за украинской мобилизации Рекрутер Сигоцкий: из-за украинской мобилизации в Польше может сгнить клубника Freepik

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Мобилизация на Украине может негативно отразиться на сборе урожая в Польше. Местным аграриям не хватает рабочих рук, а украинские мужчины призывного возраста теперь не смогут им помочь, сообщило издание Sad24 со ссылкой на владельца агентства по трудоустройству Czarston Цезария Сигоцкого.

По его словам, в Польше увеличивается количество садов и плантаций, но местным аграриям не хватает работников. Эксперт предположил, что в этом году у них возникнут проблемы со сбором клубники.

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«Если не будет неблагоприятных погодных условий или других непредвиденных обстоятельств, до 40% урожая останется несобранным. Я не стараюсь паниковать или останавливать свой бизнес, я лишь предупреждаю на основе наблюдений и опыта», — заявил он.

Сигоцкий добавил, что сейчас на фермах в Польше работают в основном подростки и пожилые украинцы, которые в силу возраста не подлежат мобилизации. При этом он не исключил ухудшения ситуации.

Ранее польские фермеры возобновили перекрытие украинской границы. Они заблокировали пункты пропуска в Медыке и Корчове, пропуская не более одного грузовика в час.