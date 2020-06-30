Reddit и Twitch заблокировали сообщества в поддержку Трампа

Сетевое сообщество Reddit и стриминговый сервис Twitch заблокировали каналы в поддержку президента США Дональда Трампа. На Reddit под блокировку попал крупнейший форум сторонников политика r/The_Donald.

Оба ресурса объяснили свои действия нарушением внутренних правил. Reddit перед блокировкой изменил правила размещения контента, запретив разжигание ненависти. На сообщество r/The_Donald были подписаны свыше 790 тысяч пользователей. Они публиковали вирусные видео, мемы и посты в поддержку Трампа. Также сайт заблокировал еще около двух тысяч сообществ в поддержку президента, большая часть из них была неактивна.

В принадлежащем Amazon сервисе игровых трансляций Twitch забанили стриминговый канал в поддержку главы государства. В Twitch заявили, что на площадке не разрешается поведение, исполненное ненависти. Там подчеркнули, что не делают исключений для политического и новостного контента.

Ранее Twitter пометил несколько постов Трампа как не соответствующие действительности. В ответ Трамп поручил правительству проверить жалобы на онлайн-цензуру из-за действий соцсетей.