Тwittеr посчитал пост Трампа угрозой и скрыл из ленты

В Twitter посчитали угрозой пост американского президента Дональда Трампа об «автономных зонах», создаваемых протестующими. Сервис скрыл этот твит из ленты политика, но не стал блокировать прямой доступ к записи.

В твите Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны» для протестующих, покуда он остается президентом.

«Если они попытаются, то столкнутся с серьезной силой!» — пообещал Трамп.

Этот пост был опубликован после того, как группа манифестантов попыталась заблокировать движение около Белого дома, выставить палатки и объявить эту территорию автономной зоной, как это было сделано с одним из кварталов в Сиэтле.

Твит Трампа пометили специальным предупреждением. Соцсеть пояснила, что в посте есть нарушение из-за угрозы причинения вреда группе людей.

Ранее соцсеть уже пометила несколько твитов Трампа как недостоверные, после чего президент подписал указ «о предотвращении онлайн-цензуры».