Мир 08 марта 2024, 00:50 В Пентагоне заявили, что американский спецназ помогает военным Украины В Пентагоне подтвердили, что американский спецназ помогает украинским военным Freepik

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Спецназ США помогает украинской армии. Эту информацию подтвердил помощник американского министра обороны по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер, его слова передала «Газета.ru».

«Насколько я понимаю, решение президента заключалось в том, чтобы на Украине не было военных. И это также касалось использования специальных операторов», — сказал он.

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По словам помощника, Пентагон не может напрямую помогать ВСУ в связи с ограничениями, поэтому поддержку оказывают «из-за пределов» страны. Также Майер признался, что войска специального назначения США были на территории Украины до начала СВО.

Ранее миллиардер Дэвид Сакс заявил, что если нынешний президент Штатов Джо Байден победит на выборах в стране, то отправит на Украину американских бойцов. Предприниматель напомнил, что сначала глава государства выступал против отправления ВСУ танков Abrams и истребителей F-16, но в итоге техника все равно оказалась в руках украинских военных.