Мир 03 марта 2024, 09:58 Миллиардер Сакс раскрыл сроки отправки военных США на Украину Миллиардер Сакс: Байден отправит военных США на Украину после переизбрания РИА «Новости»

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В случае переизбрания на второй срок президент США Джо Байден отправит американских военных на Украину. Об этом заявил миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

Предприниматель указал, что изначально Байден был против поставок истребителей F-16, танков Abrams и дальнобойных ракет на Украину. Но это оружие в итоге оказалось в руках украинцев.

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Единственным табу была отправка солдат, однако президент Франции Эммануэль Макрон публично поднял эту тему. Кроме того, подчеркнул Сакс, поступает информация о спецназе НАТО, который действует на Украине.

Сейчас, когда Байден баллотируется на второй срок, он не может отправить войска, поскольку этот шаг не одобрят американцы.

«Но я не сомневаюсь: если он переизберется, то отправит наземные войска на Украину», — подытожил миллиардер.

До этого Байден неоднократно призывал законодателей поддержать отправку помощи ВСУ. Но представители Демократической и Республиканской партий не смогли прийти к консенсусу по этому вопросу. Руководство Украины выразило надежду, что США все-таки согласуют очередной пакет помощи, а результаты выборов не скажутся на дальнейшей поддержке.