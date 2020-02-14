В Пентагоне гиперзвуковое оружие России назвали угрозой для США

Гиперзвуковое оружие России — угроза для США. Оно толкает Штаты на усовершенствование своих ядерных сил. Такое заявление сделал замглавы Пентагона по закупкам и техобеспечению Алан Шаффер.

«Это оказывающая давление угроза для нашей триады*. И это то, почему модернизация триады настолько важна. И это то, почему Минобороны ставит приоритетом гиперзвуковое оружие и защиту от гиперзвуковых вооружений. Это конкретный вызов», — заявил он на конференции по ядерному сдерживанию. Его процитировало РИА «Новости».

Шаффер привел в пример российские ракеты «Авангард». По его словам, и без гиперзвукового оружия у России и Китая есть множество баллистических ракет, которые остаются вызовом для Соединенных Штатов. Пентагон должен быть готов обороняться и создать системы ответного удара. Пока у США нет средств защиты от гиперзвукового оружия рассчитывать можно только на ядерный арсенал, поэтому в будущем его нужно поддерживать и совершенствовать.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон создаст «самые мощные» ядерные силы в мире. Ведь никаких договоров о контроле над вооружениями с Китаем и Россией у США нет.

*Ядерная триада — общепринятый мировой термин, который обозначает оснащение вооруженных сил государства ядерным оружием. Речь идет о стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракетах и атомных подводных ракетоносцах.