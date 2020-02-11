Трамп захотел создать самые мощные ядерные силы в мире

Отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Китаем и Россией развязало руки президенту США Дональду Трампу в вопросе ядерного сдерживания. Он заявил, что Штаты создадут «самые мощные» ядерные силы в мире.

По его словам, сейчас Россия и Китай хотят вести с США переговоры, «чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие».

«Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, — это создать самые мощные ядерные силы в мире», — сказал Трамп на встрече с губернаторами. Его процитировало РИА «Новости».

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США истечет в начале 2021 года. Пока Штаты ничего не говорили о том, будут ли они продлевать соглашение.

Американские власти ранее заявили, что в договоре с Россией нужно упомянуть не только вооружения из списка СНВ-3, но и разрабатываемое в РФ оружие и средства доставки. Пентагон уверен, что у России есть не менее двух тысяч единиц нестратегического ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что хочет продлить СНВ-3 до конца 2020 года. Если этого не случится, то ничего не будет сдерживать гонку вооружений, считает он.

Ранее стало известно, что в бюджете Белого дома на 2021 год Россия и Китай значатся как главные угрозы для США.