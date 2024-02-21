Мир 21 февраля 2024, 05:59 «В отчетах иначе». Депутат Рады заявил об отсутствии укреплений в Лисичанске и Авдеевке Депутат Рады Безуглая: в Северодонецке и Авдеевке почти не было укреплений РИА «Новости»

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В Северодонецке, Лисичанске и Авдеевке практически не было укреплений. Об этом заявила депутат Рады Марьяна Безуглая на странице в Facebook*.

«Да, ни в Северодонецке, ни в Лисичанске, ни в Авдеевке почти не было укреплений. Генералы не спланировали и не проконтролировали. В отчетах иначе, конечно», — написала украинский политик.

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Она отметила, что организовать систему «пытались в Бахмуте» (украинское название Артемовска — прим. ред.) однако «получилось несистемно». Когда ВСУ отходили на восточном берегу города, то встали за укреплениями, «а не на подготовленных рубежах».

Ранее обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович заявил, что из-за потери Авдеевки на Украине может случиться государственный переворот, а главе страны Владимиру Зеленскому грозит смещение. Он отметил, что освобождение этого региона даст армии России возможность для решающего наступления.

*Facebook — соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.