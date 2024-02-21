Мир 21 февраля 2024, 05:18 Стало известно, как потеря Авдеевки повлияет на судьбу Зеленского Advance: Зеленского сместят из-за потери Авдеевки РИА «Новости»

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Освобождение Россией Авдеевки приведет к госперевороту на Украине и даст российской армии возможность для решающего наступления. Об этом заявил обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.

«Больше нет символа украинского сопротивления — Авдеевка сдана, и [главе Украины] Владимиру Зеленскому придется что-то менять, а иначе определенные силы внутри самой Украины поменяют его», — заявил публицист.

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По его словам, Зеленскому придется с большей силой пугать западных союзников «российской угрозой», однако все его попытки провалятся. Запад больше не реагирует на призывы о помощи, как прежде. А после поражения в Авдеевке ВСУ стали «легкой целью» для наступления ВС России.

«Перед российскими вооруженными силами сейчас открываются возможности для наступления, которое может привести к окончательной победе», — написал журналист.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о больших потерях ВСУ под Авдеевкой за двое суток. По его словам, это были 2,4 тысячи украинских военных.