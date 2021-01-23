В ООН призвали Россию и США скорее приступить к продлению СНВ-3

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США как можно скорее предпринять шаги по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге.

«Генеральный секретарь приветствует заявление США о том, что они будут стремиться к продлению ДСНВ на пять лет, так же как и подтверждение со стороны России намерения продлить его на пять лет», — приводит слова Дюжаррика ТАСС.

По его словам, генсек ООН призывает обе страны оперативно действовать для выполнения необходимых процедур по продлению договора до срока его истечения — 5 февраля.

США предложили России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на максимально возможный срок — пять лет. И это хорошая инициатива, которая нужна всему человечеству. В этом уверен зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Продлить СНВ-3 до срока его окончания в феврале вполне реально, считает Климов. В этом вопросе не может возникнуть проблем: все давно отработано по многим другим документам.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США 8 апреля 2010 года в Праге, документ вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет, уточнила «Газета.ru».