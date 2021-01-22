«Все человечество с нетерпением ждет по одной простой причине: у России и США в совокупности приблизительно 95% боевого ядерного оружия, которое готово к применению. Поскольку до сих пор миру помогли удерживаться от фатального конфликта соглашения навроде ДСНВ, то пролонгация этих соглашений выгодна всему человечеству», — объяснил он.

В частности, в равной степени это касается России и США.

Климов призвал не возвращаться ко временам, когда еще не был заключен договор. Тогда в СССР граждан учили, что делать в случае ядерной атаки. В Перми учения проводились периодически, сирены гудели над городом. Все знали, куда бежать в бомбоубежище.

«В такой атмосфере жили и в США. Возвращаться к такому никому бы не советовал», — сказал зампред комитета СФ.

Продлить СНВ-3 до срока его окончания в феврале вполне реально, считает Климов. В этм вопросе не может возникнуть проблем: все давно отработано по многим другим документам.

СНВ-3 — договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении стратегических ядерных вооружений. Он подписан тогдашними президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге, вступил в силу 5 февраля 2011 года.