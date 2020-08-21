В ООН прибавили к населению России 2 миллиона человек. Возможно, дело в Крыму

В 2020 году, подсчитали в ООН, население России выросло на два миллиона человек. Не исключено, что организация при своих подсчетах посчитала жителей Крыма россиянами.

Цифры со стороны ООН увеличились резко — с 143,9 до 145,9 миллиона, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы всемирной организации. В Росстате это 146,8 миллиона человек в 2019 году и 146,6 миллиона — в 2020-м.

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова предположила, что подобное можно объяснить признанием крымчан россиянами.

«Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году <…> включили Крым. Два миллиона — это как раз население Крыма», — подчеркнула Егорова.

Специалист заметила, что конечное различие оценок ООН и Росстата можно списать на погрешность.

В 2014 году в Крыму прошел референдум, на котором большинство избирателей высказались за возвращение полуострова в состав РФ. Украина не признала его итоги и считает крымскую территорию своей, но временно оккупированной. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».