В офисе Зеленского назвали скандал с косовороткой немотивированным

В офисе Зеленского скандал из-за фотографии президента Украины и первой леди в национальных рубашках назвали «немотивированным». По мнению советника главы офиса Михаила Подоляка, вышивка, которую использовали на рубашках первой пары страны, является современной интерпретацией региональных особенностей Украины.

«Вышиванка, которую многие приняли за русскую косоворотку, — «не один какой-то образ, не один узор, не одна модель. Эта рубашка — современная интерпретация региональных особенностей Украины», — сказал Подоляк в интервью интернет-изданию Obozrevatel.

Дизайнер Артем Климчук, который создал эту вышивку, рассказал, что использовал образцы хранящихся в музеях экспонатов, но немного их «осовременил», сообщило РИА «Новости». Он отметил, что на востоке Украины в XIX веке был популярен боковой разрез на рубашке. Для женской рубашки также использовали характерный квадратный вырез для восточной части страны.

Журналистка Obozrevatel в авторской колонке также заступилась за Зеленского. Она отметила, что разговаривала с этнографом Юрком Мельничуком, который профессионально занимается украинской старинной одеждой и вышивкой. Он рассказал, что такая вышивка встречалась в восточных регионах Украины — на Донетчине, Харьковщине, Днепропетровщине и даже на Киевщине. Хотя, по его мнению, это изначально было российским влиянием.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил свой народ с Днем вышиванки, но для фото надел русскую косоворотку. Украинцы раскритиковали лидера страны за «ошибку».