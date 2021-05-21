facebook_pixel
    21 мая 2021, 09:16

    В офисе Зеленского назвали скандал с косовороткой немотивированным

    Екатерина Шамина

    В офисе Зеленского скандал из-за фотографии президента Украины и первой леди в национальных рубашках назвали «немотивированным». По мнению советника главы офиса Михаила Подоляка, вышивка, которую использовали на рубашках первой пары страны, является современной интерпретацией региональных особенностей Украины.

    В офисе Зеленского назвали скандал с косовороткой немотивированным

    «Вышиванка, которую многие приняли за русскую косоворотку, — «не один какой-то образ, не один узор, не одна модель. Эта рубашка — современная интерпретация региональных особенностей Украины», — сказал Подоляк в интервью интернет-изданию Obozrevatel.

    Дизайнер Артем Климчук, который создал эту вышивку, рассказал, что использовал образцы хранящихся в музеях экспонатов, но немного их «осовременил», сообщило РИА «Новости». Он отметил, что на востоке Украины в XIX веке был популярен боковой разрез на рубашке. Для женской рубашки также использовали характерный квадратный вырез для восточной части страны.

    Журналистка Obozrevatel в авторской колонке также заступилась за Зеленского. Она отметила, что разговаривала с этнографом Юрком Мельничуком, который профессионально занимается украинской старинной одеждой и вышивкой. Он рассказал, что такая вышивка встречалась в восточных регионах Украины — на Донетчине, Харьковщине, Днепропетровщине и даже на Киевщине. Хотя, по его мнению, это изначально было российским влиянием.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил свой народ с Днем вышиванки, но для фото надел русскую косоворотку. Украинцы раскритиковали лидера страны за «ошибку».