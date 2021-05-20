Тайный сигнал или провал? Зеленский перепутал вышиванку с русской косовороткой и ужаснул украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свой народ с Днем вышиванки, но для фото надел русскую косоворотку. В соцсетях негодуют и удивляются, как такое можно было перепутать. Однако эксперт по костюму Екатерина Бурдаева объяснила «360», что не нужно искать негатива в этой ситуации, потому что наши народы когда-то вместе воевали.
Зеленский случайно вспомнил о русских
«Вышитая рубашка — наша гордость, наш символ и сокровище. Она — наша сила и идентичность. Она — одно из сердец Украины, которое никогда не перестанет биться. С Днем вышиванки!» — написал в соцсетях украинский президент.
На фото — Зеленский вместе с женой Еленой идут по лесу, а одеты они в белые косоворотки. Это рубаха, которая является предметом русского костюма. У нее косой ворот, а не посередине, как у обычных рубашек. Академик Дмитрий Лихачев считал, что такой вырез создавался специально, чтобы нательный крестик не выпадал во время работы.
Подписчики начали активно выражать свое недовольство под фото. Украинцам не понравилось, что их президент не разбирается в национальных костюмах. Например, пользователь под ником Олексий посоветовал лидеру Украины больше не путать вышиванку с косовороткой.
«Какой российский интернет-магазин в этом году предоставил вам на наш национальный праздник одежду для фотосессии?» — задала вопрос Margarita Y.
«Даже вышивка и то на русский лад. Какой же ты никчемный, Володя», — написала Ірина Кваснецька.
По данным сайта APnews, рубашки с красно-черной вышивкой достались Зеленским от дизайнера Artem Klimchuk и мастера по вышивке Руслана Панчука.
Елена Зеленская на своей странице в Instagram в честь праздника тоже выложила фото в косоворотке.
«Знаю, что если бы у меня была такая рубашка, то она имела примерно такой орнамент, как сегодня у нас с Владимиром», — написал Зеленская
На странице первой леди негативных комментариев почти не было. В основном женщины писали, что супруги — очень красивая пара.
В чем разница?
Разница между косовороткой и вышиванкой есть . Она кроется в способе застегивания и в вышивке. Исторически сложилось, что термин «вышиванка» широко использовался именно по отношению к украинской традиционной рубашке. Обычно ее изготавливали из самодельного полотна, которое ткали на станке.
Специалист по костюму Екатерина Бурдаева отметила, что на Владимире Зеленском по типу покроя и принципу застегивания была все-таки косоворотка.
«Это предмет мужского костюма, который бытовал на территории России. Они были мужскими, женскими и даже детскими. Просматривая те комментарии, которые сыплется в связи с этой новостью, я бы обратила внимание всех людей на то, что, например, образцы военной формы повторяли традиционный крой. Думаю, в этом прецеденте нужно искать больше общего», — рассказала собеседница «360».
Она добавила, что нужно изучать традиционный национальный костюм и искать больше общего между нашими народами. По словам Бурдаевой, мода переменчива, и детали одежды постоянно менялись.
«Думаю, что нужно с пониманием к такому вопросу относиться. Такие распри только подогревают вражду между нашими народами. Нужно больше изучать традиционную культуру. В зависимости от моды это (одежда — прим. ред.) постоянно менялось. В какой-то степени крой сохранялся, но элементы одежды и цвет материала могли меняться», — пояснила эксперт по костюму.
Она отметила, что у этой одежды также было региональное различие.