Тайный сигнал или провал? Зеленский перепутал вышиванку с русской косовороткой и ужаснул украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свой народ с Днем вышиванки, но для фото надел русскую косоворотку. В соцсетях негодуют и удивляются, как такое можно было перепутать. Однако эксперт по костюму Екатерина Бурдаева объяснила «360», что не нужно искать негатива в этой ситуации, потому что наши народы когда-то вместе воевали.

Зеленский случайно вспомнил о русских

«Вышитая рубашка — наша гордость, наш символ и сокровище. Она — наша сила и идентичность. Она — одно из сердец Украины, которое никогда не перестанет биться. С Днем вышиванки!» — написал в соцсетях украинский президент.

На фото — Зеленский вместе с женой Еленой идут по лесу, а одеты они в белые косоворотки. Это рубаха, которая является предметом русского костюма. У нее косой ворот, а не посередине, как у обычных рубашек. Академик Дмитрий Лихачев считал, что такой вырез создавался специально, чтобы нательный крестик не выпадал во время работы.

Источник фото: страница Владимира Зеленского в Twitter

Подписчики начали активно выражать свое недовольство под фото. Украинцам не понравилось, что их президент не разбирается в национальных костюмах. Например, пользователь под ником Олексий посоветовал лидеру Украины больше не путать вышиванку с косовороткой.

«Какой российский интернет-магазин в этом году предоставил вам на наш национальный праздник одежду для фотосессии?» — задала вопрос Margarita Y.

«Даже вышивка и то на русский лад. Какой же ты никчемный, Володя», — написала Ірина Кваснецька.

По данным сайта APnews, рубашки с красно-черной вышивкой достались Зеленским от дизайнера Artem Klimchuk и мастера по вышивке Руслана Панчука.

Елена Зеленская на своей странице в Instagram в честь праздника тоже выложила фото в косоворотке.

«Знаю, что если бы у меня была такая рубашка, то она имела примерно такой орнамент, как сегодня у нас с Владимиром», — написал Зеленская

На странице первой леди негативных комментариев почти не было. В основном женщины писали, что супруги — очень красивая пара.

В чем разница?

Разница между косовороткой и вышиванкой есть . Она кроется в способе застегивания и в вышивке. Исторически сложилось, что термин «вышиванка» широко использовался именно по отношению к украинской традиционной рубашке. Обычно ее изготавливали из самодельного полотна, которое ткали на станке.

Специалист по костюму Екатерина Бурдаева отметила, что на Владимире Зеленском по типу покроя и принципу застегивания была все-таки косоворотка.

«Это предмет мужского костюма, который бытовал на территории России. Они были мужскими, женскими и даже детскими. Просматривая те комментарии, которые сыплется в связи с этой новостью, я бы обратила внимание всех людей на то, что, например, образцы военной формы повторяли традиционный крой. Думаю, в этом прецеденте нужно искать больше общего», — рассказала собеседница «360».

Она добавила, что нужно изучать традиционный национальный костюм и искать больше общего между нашими народами. По словам Бурдаевой, мода переменчива, и детали одежды постоянно менялись.

«Думаю, что нужно с пониманием к такому вопросу относиться. Такие распри только подогревают вражду между нашими народами. Нужно больше изучать традиционную культуру. В зависимости от моды это (одежда — прим. ред.) постоянно менялось. В какой-то степени крой сохранялся, но элементы одежды и цвет материала могли меняться», — пояснила эксперт по костюму.

Она отметила, что у этой одежды также было региональное различие.