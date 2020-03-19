США вступят в ситуацию на нефтяном рынке, «когда будет нужно». Пока власти пытаются найти баланс между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности.

Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции, пишут РИА «Новости».

«С одной стороны, нашим потребителям это очень помогает, это (низкие цены — прим. ред.) как огромное снижение налогов… Но, с другой стороны, это наносит ущерб (нефтяной — ред.) мощной промышленности», — заявил Трамп.

Трамп отметил, что у США есть серьезные рычаги влияния на ситуацию. Сейчас власти пытаются найти нечто среднее.

«Сейчас самые низкие цены на нефть за десятилетия, поэтому это очень разорительно для России. У них вся экономика основана на этом (углеводородах — прим. ред.). Это очень плохо и для Саудовской Аравии. Но они борются по поводу цены и (объемов) добычи. В нужное время я вмешаюсь», — заявил президент.

Ранее цена на нефть показала минимум за почти 20 лет. Американская нефть в среду опустилась до 25,52 доллара за баррель. На фоне падения цены на нефть рубль продолжает ослабевать. На момент написания материала стоимость доллара составляет 77,21 рублей.