В Норвегии выступили против войск НАТО у границ с Россией

Глава норвежского МИД Аннинг Хюитфельд не хотела бы концентрации НАТО на своей границы с Россией. Она призвала страну защищать свои интересы в первую очередь, написал RT.

Норвежский министр иностранных дел Аннинг Хюитфельд выразила намерение страны ограничить передвижение войск НАТО около границ России на своей территории.

«Будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов», — заявила Хюитфельд.

Политик подчеркнула, что вопрос будет обсуждаться с США и Великобританией. Она отметила, что в первую очередь нужно защищать интересы самой Норвегии.

Хюитфельд также заметила, что присутствие американских войск на российско-норвежской границе сейчас не превышает численность их в другие периоды послевоенной эпохи.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит Украине 31 миллион евро из Европейского фонда обеспечения мира на укрепление оборонных возможностей страны. Средства пойдут на укрепление потенциала ВСУ в области медицины, инженерных возможностей, логистики и кибербезопасности.