Евросоюз выделит Украине более 30 миллионов евро на укрепление обороны

Евросоюз предоставит Украине 31 миллион евро из Европейского фонда обеспечения мира на укрепление оборонных возможностей страны. Об этом написал Daily Storm.

«Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украины и ЕС», — написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Средства пойдут на укрепление потенциала ВСУ в области медицины, инженерных возможностей, логистики и кибербезопасности.