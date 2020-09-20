В Нигерии автобус упал с моста. Погибли 15 человек

В Нигерии из-за ДТП автобус упал реку в штате Эбоньи на юго-востоке страны. Спасатели извлекли из машины четырнадцать тел, еще один пассажир скончался в больнице.

Как написала местная газета Nation, автобус попытался обогнать грузовой автомобиль прямо перед въездом на мост через реку. Водитель не справился с управлением, и машина ушла под воду.

В автобусе находилось более 30 пассажиров. 15 человек погибли, 13 пассажиров числятся пропавшими без вести. Остальные находятся в критическом состоянии.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари выступил с соболезнованием семьям погибших.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием трех машин в Кстовском районе Нижнего Новгорода погибли пять человек. На 422-м километре трассы Нижний Новгород — Казань один из автомобилей выехал на встречную полосу, столкнувшись с другим автомобилем. В результате автомобиль, двигавшийся в противоположном направлении, продолжил движение по инерции, тем самым совершил наезд на третью машину. После столкновения две машины улетели в кювет.