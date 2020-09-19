Пять человек погибли в аварии под Нижним Новгородом

Пять человек погибли в ДТП с участием трех машин в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Еще трое пострадали, среди них есть ребенок.

Как сообщило местное управление МЧС, на 422-м километре трассы Нижний Новгород — Казань один из автомобилей выехал на встречную полосу, столкнувшись с другим автомобилем. В результате автомобиль, двигавшийся в противоположном направлении, продолжил движение по инерции, тем самым совершил наезд на третью машину. После столкновения две машины улетели в кювет.

«По имеющейся на данный момент информации, в результате аварии погибли пять человек, один из которых был несовершеннолетний ребенок, на вид 13-14 лет, три человека получили различные ранения и доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

На месте работают сотрудники экстренных служб и следственно-оперативная группа, пострадавшим оказывается помощь. Выясняются обстоятельства автокатастрофы.