В Нидерландах по запросу США задержан россиянин Дубников

Россиянина Дениса Дубникова задержали в Нидерландах по запросу США. В Штатах его обвиняют в отмывании денег в интересах киберпреступников, сообщил ТАСС со ссылкой адвоката россиянина Аркадия Буха.

Дубникову, по словам адвоката, грозит до 20 лет тюрьмы в случае признания виновным в США. Защита настаивает на невиновности Дубникова: «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».

Россиянину, по словам Буха, отказали во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам. Там он и был задержан. Происходящее адвокат назвал «захватом». Защита Дубникова, как отметил Бух, борется с его экстрадицией в Штаты, но вынуждена будет с ней согласиться, поскольку Нидерланды почти всегда выдают задержанных другим странам.

Россиянина Александра Жукова, который в США был признан виновным в мошенничестве в интернете, приговорили к 10 годам лишения свободы и возмещению ущерба на сумму 3 827 493 доллара. Приговор россиянину был вынесен в суде нью-йоркского района Бруклин. Наказание Жукову было вынесено по четырем пунктам обвинения, в числе которых мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег.