Россиянин Александр Жуков получил 10 лет тюрьмы в США

Россиянина Александра Жукова, который в США был признан виновным в мошенничестве в интернете, приговорили к 10 годам лишения свободы и возмещению ущерба на сумму больше 3,8 миллиона долларов.

Заявление об этом было размещено на сайте Министерства юстиции США, который выполняет функции генеральной прокуратуры, сообщил ТАСС.

Приговор россиянину был вынесен в среду в суде нью-йоркского района Бруклин. Судьей на процессе был Эрик Комити. Наказание Жукову было вынесено по четырем пунктам обвинения, в числе которых мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. Россиянина приговорили к 10 годам тюремного заключения и конфискации имущества на сумму 3 827 493 доллара.

Больше девяти тысяч россиян находятся в тюрьмах за рубежом. В некоторых странах угодить за решетку очень легко, если не знать специфику местных законов. В ряде случаев помощи можно попросить у дипломатов. Но есть и такие ситуации, когда придется ответить по всей строгости закона.

Больше всего российских заключенных в США, Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Польше, Франции и Германии. Там в большинстве случаев за решеткой оказываются постоянно живущие на территории этих стран россияне или же те, кто часто бывает там, например, по вопросам бизнеса. Туристы же рискуют попасть под статью в таких странах, как Таиланд, Индия, а также там, где государственной религией является ислам.