Мир 16 марта 2024, 19:38 Украину назвали свалкой устаревшего оружия НАТО National Interest: Украина получила от НАТО устаревшее оружие РИА «Новости»

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Обещания НАТО поддерживать украинскую армию поставками вооружений разбилось о выстроенную западными журналистами стену лжи. Большая часть бронетехники и других оружейных систем оказались устаревшими. Альянс фактически превратил Украину в свалку. Об этом в своей статье для журнала The National Interest написал бывший сотрудник конгресса США Брэндон Вайхерт.

Он напомнил, что главным сторонником поддержки Украины оказалась Франция, которая передала ВСУ большое количество легких танков AMC-10 RC. Только выпущены эти бронированные машины еще в 80-х годах прошлого века, а последнее крупное обновление провели в 2000 году.

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В результате вместо прорыва линии фронта украинские военные перешли на окопные бои, потому что французские танки разлетались на куски от любого снаряда.

Также бесполезными оказались и британские Challenger-2, которые изначально шли под списание. Даже американские Abrams оказались устаревшими моделями, неспособными противостоять российскому оружию.

«Помощь НАТО не принесла Украине никакой пользы. Переданное вооружение оказалось слишком старым и немногочисленным, чтобы добиться изменения на поле боя», — написал Вайхерт.

Автор добавил, что сейчас страны альянса, вместо того чтобы склонить власти Украины к переговорам, снова продолжают отправлять устаревшее оружие, только оттягивая поражение ВСУ.

Начальник штаба Объединенной группировки российских войск Алексей Ким в ходе отчета министру обороны Сергею Шойгу сообщил, что за минувшую неделю украинские боевики потеряли три американских комплекса Patriot, 10 западных артиллерийских систем и боевую машину РСЗО Vampire. Офицер подчеркнул, что таких результатов добились за счет использования в зоне проведения СВО ударных беспилотников и высокоточных средств поражения.