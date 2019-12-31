В «Нафтогазе» назвали неординарным подписание контракта по газу

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что подписанный с «Газпромом» контракт на транзит российского газа по принципу «качай и плати» стал неординарным событием.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Витренко добавил, что документ был подписан по европейским правилам, что также добавило событию значимости.

Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу «качай или плати» на пять лет, является неординарным событием в таких условиях Юрий Витренко исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины».

Юрий Витренко признался, что соглашение, отменившее все текущие судебные процессы и жалобы, ему было трудно подписывать. Ему было жаль усилий команды, но интересы страны пришлось поставить во главу угла. Поэтому Украина сейчас обеспечена непрерывным транзитом и уже получила от «Газпрома» деньги.

«Газовый транзит — десятки тысяч рабочих мест. Это более низкие тарифы на газ для потребителей Украина. Это экономический рост. Это доход государственного бюджета. Это геополитика и безопасность», — подчеркнул Витренко.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что с 1 января 2020 года российская компания забронировала прокачку 225 миллиардов кубометров газа через Украину. Контракт заключен на пять лет.