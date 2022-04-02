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    02 апреля 2022, 11:23

    В Москве на выходных выпадет до 60% месячной нормы осадков

    Москвичей предупредили о сильных осадках на выходных

    Анастасия Ектова

    Крайне нестабильные погодные условия ожидаются на территории Москвы в выходные. Такую информацию предоставил синоптик погодного центра «Фобос».

    В Москве на выходных выпадет до 60% месячной нормы осадков

    На погоду в российской столице в первые дни апреля будет влиять северо-восточная периферия активного балканского циклона. В связи с этим в Москве ожидаются осадки, временами переходящие в мокрый снег.

    «Снегопад выйдет на пик вечером в субботу и в ночь на воскресенье, выпадет 60% от всей месячной нормы осадков апреля», — сообщило РИА «Новости».

    Метеозависимым людям для нормализации самочувствия необходимо соблюдать режим и регулярно питаться. Об этом ранее заявил заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Михаил Кобрянов.