В Москве на выходных выпадет до 60% месячной нормы осадков

Крайне нестабильные погодные условия ожидаются на территории Москвы в выходные. Такую информацию предоставил синоптик погодного центра «Фобос».

На погоду в российской столице в первые дни апреля будет влиять северо-восточная периферия активного балканского циклона. В связи с этим в Москве ожидаются осадки, временами переходящие в мокрый снег.

«Снегопад выйдет на пик вечером в субботу и в ночь на воскресенье, выпадет 60% от всей месячной нормы осадков апреля», — сообщило РИА «Новости».

Метеозависимым людям для нормализации самочувствия необходимо соблюдать режим и регулярно питаться. Об этом ранее заявил заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Михаил Кобрянов.