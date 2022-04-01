Врач Кобрянов заявил, что метеозависимым людям нужно соблюдать режим и регулярно питаться

Метеозависимым людям для нормализации самочувствия необходимо соблюдать режим и регулярно питаться. Об этом заявил заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Михаил Кобрянов, написали «Известия».

«Как и во все времена — нужно соблюдать режим труда и отдыха, обязателен восьмичасовой сон (минимум); регулярное и полноценное питание сбалансированное по белкам, жирам, углеводам, без переедания и с увеличением количества свежих овощей и фруктов», — подчеркнул врач.

Любой человек также должен помнить о том, что необходимо за день выпивать не менее 1,5 — 2 литров чистой питьевой воды. Осторожным с питьевым режимом необходимо быть тем, кто имеет какие-то заболевания и противопоказания.

Ранее российские метеорологи предупредили жителей Москвы о приближении мощного южного циклона. Погода может нормализоваться лишь к 4 апреля. К этому времени снег будет идти менее интенсивно.